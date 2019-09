Da Barcellona | Inserita una clausola unilaterale nel contratto di Leo Messi | i dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 5 settembre 2019) Secondo quanto riportato da ‘El Pais’, neldi Leoè presente unaa suo favore: può partire ogni stagione. L’articolo prosegue qui sottoIldi Lionel, ufficialmente, scade il prossimo giugno del 2021. Secondo quanto riportato da ‘El Pais’, però, il giocatore argentino potrebbe lasciare anche prima il: dipende solo dal suo desiderio e dalle sue sensazioni. Ci sarebbe infatti unanel suo, firmato per l’ultima volta nel 2017, che gli permetterebbe di lasciare ilogni 30 giugno di tutti gli anni. Quindi al termine di ogni stagione sportiva. In questi ultimi mesi il presidente Josep Maria Bartomeu non è riuscito a far firmare a Leoil rinnovo del: la Pulce guadagna quasi 40 milione di euro all’anno, lo ricordiamo. Dietro ...

SusannaGatto4 : @MarcoLe86931402 @SkySport @MomblanOfficial aveva detto che la Juve si era inserita nella trattativa tra Barcellona… -