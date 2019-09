“Con Silvio Berlusconi…” Toffanin | arriva la verità sul suo rapporto con il suocero

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Silviae PierBerlusconi vivono da anni una moderna favola d’amore. Lontani dal gossip, sempre insieme, mai nessuna ombra ha scalfito il loro. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato. In una recente intervista PierBerlusconi ha rivelato un importante particolare sul loro amore. Stando alle sue dichiarazioni, un ruolo chiave nella loro storia, infatti, l’ha giocato il trasferimento dell’intera famiglia in Liguria. Qui, infatti, la coppia e i due figli, Lorenzo e Sofia, hanno la loro dimora principale.“Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi”, ha raccontato PierBerlusconi a “Tv, Sorrisi e Canzoni”, “Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E ...

forza_italia : Silvio #Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia all'incontro con il presidente del Consiglio incaricato G… - Giorgio28018594 : @borghi_claudio @borghi_claudio ma avete governato 14 mesi con una setta di Badogliani e se ne vantano anche mi at… - Alessioh_ : @Giovanni_Caf Tribunale? Ma risolviamola con una stretta di mano come Silvio ha risolto la guerra fredda -