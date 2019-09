Sale su un aereo con il suo cavallo | un piccolo pony grigio | ecco perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Deve essere stato abbastanza scioccante per i passeggeri dell’American Airlines vedere salire a bordo di ununa donna accompagnata da un. Non unqualsiasi: Flirty è un animale di servizio addestrato edspiegato il motivo per cui si trovava sul volo Chicago-Omaha. La sua proprietaria, Abrea Hensley, soffre di ansia, disturbo da stress post traumatico e depressione. Ma è allergica ai cani e così, per farsi aiutare a tenere sotto controllo queste patologie, è arrivato Flirty. Ovviamente la legge consente a persone con disabilità di portare con sé questo tipo di animali “purché siano addestrati individualmente”. “Devo dire quanto sono rimasta impressionata da come Flirty ha viaggiato: una volta raggiunta l’altitudine di crociera, è rimasto in silenzio e ha persino fatto un pisolino. Ha gestito il decollo e l’atterraggio ...

