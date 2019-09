Le ortiche del giardino del principe Carlo diventano abiti

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’erba del vicino è sempre più verde, specialmente se è quella didel Galles. Devono averlo pensato i designer di Vin+Omi, il brand ecosostenibile che lancerà in occasione della London Fashion Week il prossimo 17 settembre una collezione realizzata con ledeldeldi Galles. Una collaborazione nata quasi per caso in occasione di un tè della moda organizzato il 16 maggio del 2018 dal British Fashion Council durante uno degli eventi promossi nell’ambito dell’iniziativa Positive Fashion. Si trattava di un seminario sulla sostenibilità: non tutti sanno cheè un grande sostenitore dell’economia circolare, un ambientalista che si spende contro l’uso dei pesticidi e il promotore di campagne come quella per la sensibilizzazione all’uso della lana in quanto fibra naturale e biodegradabile. Piuttosto che parlare dell’imminente matrimonio tra Meghan e ...

