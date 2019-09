La classifica delle emoji più popolari | quali sono quelle più usate e cosa significano

MotoGp - cambia la classifica delle FP2 a Silverstone : balzo in avanti di Quartararo e Valentino Rossi : La Direzione Gara ha accolto il ricorso della Yamaha, riammettendo i tempi sul giro fatti segnare da Fabio Quartararo e Valentino Rossi cambia la classifica delle FP2 del Gp di Silverstone, il miglior tempo non è più quello fatto segnare da Marc Marquez. In cima alla classifica infatti viene ripristinato l’1:59.225 piazzato da Fabio Quartararo nel finale della sessione, prima che la Direzione Gara lo cancellasse per aver superato il ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Medagliere Mondiali nuoto 2019 : la classifica delle gare in vasca - Italia quinta con 3 ori : A Gwangju (Corea del Sud) si sono conclusi i Mondiali di nuoto in vasca, inseriti all’intero della rassegna iridata riservata agli sport acquatici. Da tradizione viene stilato un Medagliere generale che comprende tutte le discipline ma naturalmente ce n’è uno riservato esclusivamente alle competizioni in piscina, l‘Italia ha chiuso al quinto posto con 7 medaglie: si tratta del miglior risultato di tutti i tempi. Oltre ai tre ...

Imprese in rosa : la classifica mondiale delle città più attrattive : Dell Tecnologies ha appena pubblicato l’atteso Dell Women Enterpreneur Cities Index. L’indice analizza il grado di attrattività di 50 città

COYOTE e la classifica europea delle strade meno sicure : Il lavoro da fare per avere delle strade sicure è ancora tanto per tutti i Paesi, ma va però detto che, in alcuni casi, si sono già fatti parecchi passi avanti. In altri Paesi, invece, la situazione è tutt’oggi allarmante. Sapete, per esempio, qual è il Paese europeo che può vantare le strade più sicure? […] L'articolo COYOTE e la classifica europea delle strade meno sicure sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

classifica delle commissioni ai procuratori : prima l’Inter - seconda la Juve e quinto il Napoli : La Gazzetta dello Sport scrive un pezzo dedicato agli oneri accessori del mercato, cioè le quote che riscuotono i procuratori per la chiusura delle cessioni dei calciatori. Si parte ovviamente dal caso Mino Raiola che è riuscito a portare a casa la cifra record di 10,5 milioni per l’affare De Ligt alla Juve, ma attenzione le cifre hanno fatto notizia solo perché la società di Agnelli è l’unica società a divulgarle per doveri di ...

Golf - British Open 2019 : J.B. Holmes al comando nel primo giro delle sorprese. Molinari in difficoltà - Bertasio e Pavan a metà classifica : Si è concluso un primo giro appassionante e ricco di sorprese per il British Open 2019, quarto ed ultimo appuntamento della stagione Golfistica internazionale per quanto riguarda il calendario dei Major. Le stelle del panorama mondiale si sono date appuntamento sul percorso del Royal Portrush Golf Club, situato sulla costa settentrionale dell’Irlanda del Nord e sede dell’Open Championship per la seconda volta nella storia dopo ...

classifica delle squadre migliori al mondo nel 2018-2019 - la prima italiana è undicesima [DETTAGLI] : Atalanta miglior squadra d’Italia, Juventus fuori dalla top-ten mondiale:è questo il sorprendente risultato di un’analisi sulle prestazioni offensive e difensive dei club di tutti i principali campionati. Secondo gli analisti di FiveThirtyEight, che hanno compilato il Soccer Power Index (SPI), la miglior squadra del pianeta è il Manchester City, davanti a Bayern Monaco e Liverpool. L’undicesimo posto è occupato dai ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP3. Ruggito delle Ferrari - Leclerc primo davanti a Vettel! : Ruggito della Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno stupito tutti a Silverstone e nel finale di sessione sono riuscite a firmare un micidiale uno-due, Charles Leclerc ha stampato un super 1:25.905 e precede Sebastian Vettel di appena 26 millesimi. Doppietta inattesa per la Scuderia di Maranello che lancia l’urlo di guerra in vista delle qualifiche del pomeriggio, Lewis ...