I videogiochi sarebbero ancora molto arretrati quando si parla di rappresentare diversità

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Uno studio condotto da Currys PC World sullae la rappresentazione neiha concluso che, sebbene la rappresentazione di etnia, genere e disabilità sia migliorata negli ultimi tempi, permane una tendenza verso il maschio giovane, bianco ed eterosessuale.Il metodo di studio avrebbe assegnato una serie di punti a diversi giochi che soddisfacevano determinati criteri. Ad esempio, un personaggio femminile protagonista avrebbe ricevuto quattro punti, mentre un personaggio femminile non giocabile tre. Un personaggio giocabile non bianco avrebbe ricevuto quattro punti, così come l'inclusione di contenuti LGBTQ+. Alla possibilità di avviare una relazione LGBTQ+stati associati due punti, mentre l'inclusione di un personaggio disabile avrebbe ricevuto tre punti. L'obiettivo quindi è far sì che un gioco per essere definito "inclusivo" riesca a raccogliere almeno ...