Elisa e Massimo | la tesi della difesa | Non possiamo escludere un rapimento

Piacenza - amici scomparsi : tracce organiche di Elisa nell'auto di Massimo : Col passare dei giorni crescono i timori sulla sorte di Elisa Pomarelli, 28 anni, scomparsa domenica 25 agosto insieme ad un suo amico, il tornitore 45enne Massimo Sebastiano. Ed è proprio sulla figura di quest’ultimo – probabilmente innamorato della giovane, senza esserne corrisposto – che si concentra l’attenzione degli inquirenti. Nei suoi confronti la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio ed occultamento di ...

Piacenza - tragica svolta sulla scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o

Piacenza - coppia scomparsa - il papà di Massimo : 'Doveva lasciar perdere Elisa' : Sono trascorsi ormai 6 giorni da quando Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani (48) - entrambi residenti in provincia di Piacenza - hanno fatto perdere le loro tracce. Le ricerche non si sono mai fermate e, nei giorni scorsi, le tracce fiutate dai cani molecolari hanno portato gli investigatori ed i soccorritori a Veleia Romana, impervia frazione di Lugagnano Val d'Arda (piccolo comune dell'Appennino). Oggi, la Procura ha aperto un ...

Piacenza - cosa è successo a Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli? : Quattro giorni di ricerche e nessuna notizia della coppia di amici scomparsa in provincia di Piacenza domenica. Massimo Sebastiani, 45 anni, ed Elisa Pomarelli, 28 anni sono amici, ma pare che lui avesse un debole, non ricambiato, per la ragazza. È questa una delle piste che stanno seguendo gli inquirenti oltre alle ricerche nei boschi dell’Appennino. Cercano un possibile bunker di Sebastiani. Secondo amici e conoscenti si stava costruendo un ...

Piacenza - il mistero di Elisa e Massimo : “Solo amici - lui mai violento ma ossessionato da lei” : È il quinto giorno di ricerche nel Piacentino per ritrovare la 28enne Elisa Pomarelli e il 45enne Massimo Sebastian, due amici scomparsi nel nulla da domenica scorsa. "Erano solo amici ma lui non si rassegnava ed era innamorato di lei" raccontano amici e parenti, assicurando però che lui non ha mai manifestato comportamenti violenti.Continua a leggere