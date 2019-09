Bolletta dell’acqua | cambiamenti in arrivo dal 2020

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Dopo un anno dalla sua stesura, il Ticsi (Testo integrato corrispettivo servizi idrici) sta per entrare in vigore. Come riporta un articolo di Immobiliare.it, dalil calcolo dei consumiavverrà sulla base di una nuova tariffa agevolata che terrà conto del numero di persone residenti nell’immobile. E le novità riguarderanno sia le famiglie numerose sia i consumatori in ritardo con i pagamenti. Un piano tariffario a livello nazionale Dall’anno prossimo verrà annullata ogni differenza territoriale o legata al gestore. La struttura tariffaria sarà infatti uguale in tutta Italia e per le utenze domestiche prevederà una quota fissa, non collegata quindi ai consumi effettivi, e una variabile. È proprio la seconda quella che presenta le maggiori novità, perché per la prima volta non si terrà conto solo di quanti metri cubi d’acqua vengono usati, ma anche da quante persone, al ...

