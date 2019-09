ASUS VivoWatch SP è un grosso passo avanti nel design e punta al fitness

ROG Phone e VivoWatch SP sono i cavalli di battaglia di ASUS a IFA 2019 : Asus si presenta alla fiera berlinese IFA 2019 con una carrellata di prodotti che comprende smartPhone, smartwatch e computer portatili. Arrivano in Europa l’atteso ROG Phone 2, lo smartwatch VivoWatch SP, e una cascata di notebook delle famiglia ZenBook Pro Duo e di prodotti ProArt. Asus ROG Phone 2 Lo smartPhone ROG Phone 2 si appresta ad arrivare in vendita in Italia con una dotazione che comprende 12 Gigabyte di memoria RAM e 512 GB di ...