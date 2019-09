Abbiamo provato Android 10 sul Google Pixel 3 XL | le principali novità in video

Gamescom 2019 - alla fiera tedesca del videogioco Abbiamo provato i principali titoli in uscita nei prossimi mesi : La scorsa settimana a Colonia si è tenuta Gamescom, l’annuale fiera europea dedicata al mercato videoludico che è riuscita a portare nella città tedesca oltre 373.000 visitatori. Nel corso dell’evento abbiamo avuto la possibilità di provare tantissimi titoli, che sicuramente da qui alla metà del 2020 regaleranno emozioni a tutte le categorie di giocatori, perché c’è davvero tanta carne al fuoco, a partire dal prossimo capitolo della ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore - ci ho provato fino alla fine” : Gara sensazionale e prestazione maiuscola per Marc Marquez, sconfitto però al termine di un duello mozzafiato dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 della classe MotoGP. Il sette volte campione del mondo e leader del campionato ha disputato una grande gara anche grazie ai miglioramenti del motore Honda, tuttavia si è dovuto accontentare di una beffarda seconda piazza maturata proprio all’ultima curva. Per ...

MotoGp – Marquez chiude i test di Brno con il sorriso : “giornata positiva. Telaio e aerodinamica : vi svelo cosa Abbiamo provato” : Giornata di test positiva per Marc Marquez a Brno: il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative fra diversi tipi di Telaio e ha lavorato sull’aerodinamica Dopo aver vinto la gara di ieri, Marc Marquez torna in pista a Brno per i test del lunedì. Il pilota spagnolo, sempre più leader del mondiale, ha affrontato una giornata di test risultata ‘positiva’, nella quale ha effettuato diverse prove comparative fra ...

Marc Marquez MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Oggi Abbiamo provato telai e gomme - domani la pioggia cambierà i piani” : Mentre tutti i rivali stanno cercando il limite per trovare il miglior tempo, o stanno provando ogni accorgimento per forzare al massimo, chi prosegue nella maniera più tranquilla e serena è sempre Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, ha iniziato il suo fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP chiudendo con il secondo tempo senza forzare in maniera particolare ad una manciata (nemmeno troppo grande) di ...

Abbiamo provato le nuove scarpe Nike che riducono la fatica : In ambito running, Nike in Italia non gode della popolarità raggiunta negli States, ma in termini d’innovazione il brand si distingue da parecchi anni, basta pensare alla tecnologia Air capostipite di questo settore. L’ultima frontiera è il sistema Joyride, pensato in particolare per ridurre la fatica andando ad agire su ammortizzazione e reattività dell’intersuola. La tecnologia si caratterizza grazie ad 8000 microsfere di TPE (un copolimero di ...

Abbiamo provato la Ford Focus Active : non è un’auto per pigri : Se non vi piace stare fermi e l’outdoor è la vostra vera casa – o meglio, spesso scappate dalla giungla urbana per rifugiarvi nella natura senza abbandonare il vostro stile cittadino – la Ford Focus Active (in vendita a partire da 24750 euro) è l’auto che fa per voi, quantomeno per funzionalità, design ed effetto Suv. In termini di motore un po’ meno, visto che non è disponibile la versione a quattro ruote motrici, ma ciò non fa che ribadire che ...

Galaxy Watch Active - Abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung : “Non si può avere tutto…”, detto quanto mai vero anche quando si parla di wearable, al punto che come avevamo ipotizzato tempo fa, gli smartWatch diventano sempre meno universali e sempre più specifici per determinate applicazioni in termini di materiali, funzioni e design. Resta da capire, considerati anche i prezzi dei modelli, che tipo di utente sia interessato ad avere uno dispostivo smart per ogni occasione, come il Galaxy Watch Active (249 ...