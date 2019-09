US Open | Berrettini-Monfils | mercoledì 4 settembre in tv su Eurosport

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Un grande Matteocontinua a sognare sui campi in cemento di Flushing Meadows, dove sono in corso gli US2019. Il 23enne tennista romano ha infatti superato in tre set il russo Andrej Rublev, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Slam statunitense. Un risultato storico non solo per "Berretto", al suo primo quarto in un major, ma per tutto il tennis italiano. Era infatti dal 1977 che un italiano non arrivava così in alto agli US, con Corrado Barazzutti che si impose su Brian Gottfried per poi fermarsi in semifinale al cospetto di Jimmy Connors. A quei tempi lo slam americano si disputava però a Forest Hills (terra verde) e non a Flushing Meadows, dove il torneo ha attualmente sede....

ItaliaTeam_it : BERRETTINI AI QUARTI! ?? Agli Us Open Matteo batte Rublev 6-1 6-4 7-6! #ItaliaTeam #USOpen #Berrettini - repubblica : Tennis, Us Open: storico Berrettini, primo italiano ai quarti dopo 42 anni - Agenzia_Ansa : #USOpen: #Berrettini da favola, è nei quarti. Il romano ha battuto in 3 set il russo Rublev per 6-1, 6-4, 7-6 (6)… -