Parola di Dago | l’estate del trucidume

(Di martedì 3 settembre 2019) Cosa resterà di questa estate scellerata e demenziale? La crisi di governo? La rissa tra il premier Conte e il suo vice Salvini? No. A rimanere nella memoria, in un’estate tutta al maschile, senza sirenette all’orizzonte, sarà lo scontro trae bon ton. L’Italia è molte cose. Ma cos’è, veramente, l’Italia? Da Giuseppe Garibaldi ad Antonio Di Pietro le risposte non sono mancate, e anche la letteratura ci ha messo bocca (dai Promessi sposi di Manzoni a Fratelli d’Italia di Arbasino). Ma se volessimo un’Italia 2019 da identificare senza esitazioni, un crogiolo (possibilmente umano) nel quale vedere il bene e il male, il Vaticano dello Spirito e il Vesuvio della carne, la forza e la scorza, le pippe e le frappe, io credo che un «nume» più potente e lampante di Matteo Salvini in modalità balneare, torso nudo e «maniglie dell’amore» non si potrebbe trovare. Non il Salvini che bacia ...