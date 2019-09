Mattino | Insigne torna a casa | salta il doppio impegno con la Nazionale

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Oggi i medici dellascioglieranno il nodo sulla permanenza diin. Ilconferma che sarà una fumata nera per il capitano del Napoli a causa del risentimento che si porta dietro dopo la sfida con la Juventus di sabato sera. Anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi, questo edema non gli consente di allenarsi a dovere ed è per questo che Mancini ha già trovato il sostituto per la doppia trasferta dei prossimi giorni. Dopo le splendide esibizioni di Lorenzo con la formazione di Mancini è chiaro che al capitano azzurro costi questa esclusione, ma recuperare quest’infortunio in avvio di stagione è fondamentale per non rischiare di incorrere in ricadute durante il corso del campionato. L'articoloilcon lailNapolista.

