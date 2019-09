La rivoluzione dei siti internet dei Comuni parte dal Trentino

Secondo Phil Spencer lo streaming rivoluzionerà il mondo dei videogiochi solo tra molto tempo : Con l'annuncio di piattaforme come Google Stadia e Project x Cloud molti di voi penseranno sicuramente che il modo di giocare e concepire il videogioco potrebbe presto subire una rivoluzione, tuttavia Secondo Phil Spencer le cose non stanno così.Il boss della divisione Xbox pensa infatti che lo streaming rivoluzionerà certamente il concetto di videogioco, tuttavia non così velocemente come in molti hanno teorizzato:"Penso che lo streaming ...

Carolina e Antonietta le regine dei Lumi a cui la rivoluzione diede scacco matto - : Matteo Sacchi Paolo Sciortino racconta il fallimento del sogno di due sorelle coronate Matteo Sacchi Non è semplice raccontare l'epoca dei Lumi. Nel Settecento convissero altissime aspirazioni filosofiche, basti pensare al Per la pace perpetua (1795) di Immanuel Kant, e violenze tremende come quelle portate avanti dai giacobini francesi. Ci furono saggi tentativi di riforma calati dall'alto, come quelli promossi da Maria Teresa d'Austria, e ...

rivoluzione nel calcio : un arbitro donna per la Supercoppa (dei maschi) : Un arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn ...

Instagram nasconde il numero dei like. E per gli influencer potrebbe essere una rivoluzione : Dopo l’esperimento in Canada, Instagram nasconde il numero dei ‘like’ anche in Italia. Il test inizia da oggi, non è una decisione definitiva ma una prova per sondare il parere degli utenti. Se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’.“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto ...

"230 anni fa moriva colei che ci ha insegnato la rivoluzione Francese meglio dei prof". Lady Oscar celebrata dal web : Era il 14 luglio 1789 e a Parigi avveniva la Presa della Bastiglia. Ma non solo. Lo stesso giorno moriva Lady Oscar, eroina dei cartoni animati che ha insegnato a generazioni di bambini cosa fosse la Francia negli anni della Rivoluzione.Da quel giorno sono passati 150 anni e oggi gli utenti social celebrano il personaggio, facendo diventare hashtag del momento #LadyOscar e #14luglio.Come ogni anno ricordiamo Oscar François de Jarjayes, morta ...