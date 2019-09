Fonte : ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2019) DALL'ITALIA “Programma chiuso. Ora tocca alla squadra” dice Di Maio. Il 79 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau ha votato a favorenascita di un nuovo esecutivo assieme al Pd, con Conte premier. Nicola Zingaretti, segretario dem, dice: “Con la chiusura del lavoro programmatico

Linkiesta : La Lega avrebbe potuto votare la riforma del trattato di Dublino, che elimina il criterio del primo Paese d’accesso… - ilfoglio_it : Il ricollocamento dei migranti della nave Eleonore e l'offerta francese all’Iran. Le notizie del giorno, in breve - AndreaMarretti : Il governo nascerà, non ultimo per la preoccupazione di rielezione di gran parte dei deputati grillini (RICOLLOCAME… -