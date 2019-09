Trovata morta in un supermercato a Pisa Il suo corpo è rimasto lì forse per 2

Milano - donna Trovata morta in casa : uccisa dal marito che scappa e prova a investire i poliziotti : È stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato Aurelio Galluccio, 65 anni, marito di Adriana Signorelli, trovata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione di via san Giacomo...

Milano - donna Trovata morta in casa : ha ferite di arma da taglio. Sospetti sul marito - che tenta di investire con l’auto i poliziotti : È stata trovata morta all’interno del suo appartamento alla periferia di Milano, zona Gratosoglio, con ferite di arma da taglio. L’ipotesi del suicidio è durata poche ore, poi i Sospetti della polizia si sono concentrati sul marito della donna, 59 anni. Quando gli investigatori lo hanno rintracciato, l’uomo ha cercato di travolgere con l’auto gli agenti ma la macchina si è scontrata contro una piccola aiuola nelle ...

Trovata morta in una casa piena di gas a Roma - si cerca il compagno : Una Romana di 59 anni è stata Trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. È ...

Carpi - coppia di anziani Trovata morta in un hotel : Carpi, coppia di anziani trovata morta in un hotel I corpi di un uomo di 74 anni e di una donna di 67 sono stati rinvenuti in una stanza dell’hotel ristorante Gabarda, accanto a loro diversi farmaci. I due avevano gravi problemi di salute, non si esclude l'omicidio-suicidio Parole chiave: ...

Varese - 20enne Trovata morta in un campo : ipotesi suicidio dopo una lite con il ragazzo : Avrebbe deciso di togliersi la vita, ingerendo dei farmaci, dopo una lite con il fidanzato. Così sarebbe morta la 20enne il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dal proprietario dell’area che falciava l’erba. A dirlo le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Secondo i primi risultati dell’autopsia di oggi sul corpo della ragazza non sarebbe ...