Sciame sismico nella notte a Norcia | registrato scossa da 4 1 | paura ed apprensione ma

Terremoto - Sciame sismico Centro Italia : scossa di magnitudo 4.1 sveglia Arquata e Norcia : sciame sismico nella notte in Centro Italia, dove la terra è tornata a tremare. La scossa più forte, di magnitudo 4.1, è stata segnalata intorno alle 2 con epiCentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia, 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti), nella stessa zona dei sismi del 2016 e del 2017. Paura e gente in strada, ma nessun danno: Terremoto avvertito fino ad Amatrice e Roma.Continua a leggere

Terremoto - prima notte di Settembre con un nuovo Sciame sismico al Centro Italia : paura tra Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo - scossa 5° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Tanta paura al Centro Italia nella notte per uno sciame sismico che ha colpito le aree già devastate dal forte Terremoto di fine 2016 e inizio 2017. Alle 02:02 della notte una scossa di magnitudo 4.1 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, con epiCentro a Norcia. La scossa – ad appena 7.9km di profondità – è stata avvertita distintamente anche a Cascia, Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Terni, Rieti, Ancona, Spoleto, ...

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto - Sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Terremoto - Sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto Agrigento - M 3.6/ Scossa e paura anche a Palermo. No Sciame sismico : Terremoto Agrigento, magnitudo 3.6 con epicentro a Caltabellotta: sisma avvertito anche a Palermo. paura dopo sciame sismico degli scorsi giorni.

Sciame sismico in Sicilia - 9 scosse di terremoto a Menfi : Sciame sismico in Sicilia. Nove scosse di terremoto a Menfi in provincia di Agrigento. Le nove scosse di terremoto sono state registrate da Ingv

Lo Sciame sismico continua : nuova scossa in Sicilia. È la sedicesima in 5 giorni : Lo sciame sismico che ha invaso l’Italia del sud negli ultimi giorni continua. E torna la paura in tutta la Sicilia, specie nella provincia di Agrigento, dove da settimane la terra trema gettando nel panico residenti e turisti. È delle 11.41 di questa mattina l’ultima scossa: magnitudo 2.8 della scala Richter. Un’intensità non elevatissima, ma che basta per creare scompiglio, agitazione e terrore tra la popolazione, che si è immediatamente ...

Terremoto - Sciame sismico a Menfi : scossa di magnitudo 2.8 - è la 16esima in 5 giorni : scossa di Terremoto a Menfi, in provincia di Agrigento, di magnitudo 2.8 della scala Richter, avvertita in tutta la Valle del Belice: è la 16esima negli ultimi cinque giorni. Paura tra la popolazione, che comincia a preoccuparsi dello sciame sismico in atto nel territorio della provincia siciliana.Continua a leggere

Terremoto in Sicilia - si intensifica lo Sciame sismico tra Sciacca e Menfi : nuove scosse - cresce la paura [MAPPE e DATI] : Si intensifica lo sciame sismico che da giorni sta interessando la Sicilia sud/occidentale, in provincia di Agrigento, con decine di scosse tra Sciacca e Menfi. Stamattina alle 11:41 una scossa di magnitudo 2.8 a 9.5km di profondità è stata distintamente avvertita dalla popolazione e dai numerosi turisti presenti nell’area, seguita da un’altra scossa di magnitudo 2.2 a 8.8km di profondità alle 11:57. Nei giorni scorsi, già numerose ...

Scosse di terremoto in Sicilia : Sciame sismico a Menfi - 8 scosse in 12 ore [DATI e MAPPE] : scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Geofisico di Vulcanologia con epicentro a Menfi (Agrigento), tra ieri sera e questa mattina, a pochi km dal centro abitato. Lo sciame sismico (magnitudo tra 1.4 e 2.4) è stato avvertito anche a Sciacca. Diverse persone sono uscite in strada. La Protezione civile di Menfi è stata allertata. Non si registrano danni a persone o cose. Data e ...

Terremoto Catania : altra scossa vicino ad Adrano - prosegue lo Sciame sismico sull’Etna [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto 2 km a nord-ovest di Adrano, in provincia di Catania, alle 18:48:50 (ora italiana) ad una profondità di 20km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le mappe relative al sisma. Questa scossa arriva dopo il Terremoto MI 3.9 delle 6:38 di stamattina che ha avuto epicentro 1km a sud-est di Adrano. La scossa ...

Terremoto M3.9 a Catania : “E’ parte di uno Sciame sismico - forse frutto di una frattura interna dell’Etna” : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato questa mattina a 1 km sudest da Adrano (Catania), alle 06:38:27, ad una profondità di 18 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). La scossa ha portato alla sospensione per verifiche all’infrastruttura della circolazione ferroviaria fra Catania centrale Bicocca, sulle linee Messina-Siracusa e Catania-Caltanissetta. Il traffico è ...