Formula 1 – A Spa un dolce omaggio per Hubert | un minuto di silenzio prima del via

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

Formula 2 – Tutto fermo a Spa dopo la morte di Hubert : oggi non si corre - gara annullata : gara annullata a Spa: i giovani della Formula 2 non scenderanno in pista oggi pomeriggio dopo la tragica morte di Hubert La tragica scomparsa di Anthoine Hubert a causa del terribile incedente in gara-1 di Formula 2 ieri a Spa ha scosso Tutto il mondo del motorsport. Per il 22enne francese l’impatto all’uscita dell’Eau Rouge è stato troppo violento e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La FIA ha deciso già ...

Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo : le condizioni del pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa : Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha ...

Formula 2 - spaventoso incidente in gara : morto un pilota : Lutto nel mondo delle corse automobilistiche: il 22enne francese Anthoine Hubert è morto sul circuito di Spa, in Belgio, in...

Formula 2 - Terribile incidente a Spa : muore Anthoine Hubert : La prima gara della Formula 2 a Spa Francorchamps è stata annullata, in seguito a un Terribile incidente che ha coinvolto tre piloti all'uscita dall'Eau Rouge. Sfortunati protagonisti sono stati Anthoine Hubert e Juan Manuel Correa. Ad avere la peggio è stato proprio Hubert, che è deceduto per le gravi lesioni subite nellincidente.Dinamica ancora poco chiara. La regia televisiva ha evitato di far vedere il replay dell'incidente, ma dalle ...

Formula 1 – Leclerc rifila 7 decimi a Vettel nelle qualifiche di Spa - Seb non nasconde la rabbia : “fottuto traffico!” [VIDEO] : Sebastian Vettel non nasconde il suo dispiacere dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp del Belgio Doppietta Ferrari a Spa nelle qualifiche del Gp del Belgio: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole positio, rifilando ben 7 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari nonostante la prima fila tutta rossa, non ha nascosto il suo disappunto, dovuto al traffico trovato in pista che gli ...

Formula 1 – Binotto con i piedi per terra a Spa : “è giusto gioire per ora - ma domani sarà difficile” : Mattia Binotto commenta la prima fila tutta Ferrari a Spa: le parole del Team Principal del Cavallimo al termine delle qualifiche del Gp del Belgio Una prima fila tutta rossa regala alla Ferrari uno splendido sorriso a Spa: Charles Leclerc è il poleman del Gp del Belgio, seguito dal suo compagno di spalla, Sebastian Vettel e dalle Mercedes di Hamilton e Bottas. Un sabato soddisfacente per il team del Cavallino: “siamo contenti per ...