Capre cornute | asini neri e galline anarchiche | riecco le specie perdute

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Anna Muzio Sfida di un bancario e un veterinario: allevare animali che parevano destinati all'estinzione Un paesaggio aspro popolato da pecore con quattro corna dette «cifra», forse un sulfureo riferimento a Lucifero.che accompagnavano l'uomo al suo stesso passo nei lavori più duri, dall'alba al tramonto. E» che sfuggivano alla conta di latifondisti cui, per una antica, odiosa legge, spettavano i due terzi di ogni raccolto o animale. Era questo l'Appennino italiano, da Reggio Emilia ad Avellino, fino a solo pochi decenni fa. Un mondo perduto di riti e tradizioni, ma anche diautoctone che per millenni hanno accompagnato l'uomo nel suo duro lavoro, in una natura spesso ostile.che oggi rischiano l'estinzione, come certi animali della savana. In Val di Comino, tra Lazio, Abruzzo e Molise due uomini, un bancario e un veterinario, ...