Bimba sta soffocando | pompiere la salva ma poi gli accade una cosa terribile

Alla guida drogato investe Bimba di 8 anni - arrestato : Ha investito una bambina di 8 anni, riducendola in gravi condizioni, ed è scappato. Era anche sotto l'influsso della droga D.N.L., 47 anni, napoletano residente nel quartiere di Secondigliano che nel pomeriggio di ieri, a Mondragone, nel Casertano, in località Pescopagano, ha travolto Alla guida di una vettura una bimba ucraina in vacanza nella cittadina del litorale domizio, che era a piedi con i genitori. L'investitore, nonostante il forte ...

Napoli - investe Bimba e fugge : arrestato : 10.58 Un 47enne napoletano, alla guida sotto l'effetto di cocaina, ha investito una bambina di 8 anni di nazionalità ucraina ed è fuggito. E' avvenuto a Mondragone, nel Casertano. La piccola è stata investita mentre era in strada con i genitori. Trasferita all'ospedale Santobono di Napoli è stata operata e versa in pericolo di vita. Pressato dalle ricerche dei carabinieri il 47enne si è costituito ed è stato posto ai domiciliari. L'auto su ...

Bibbiano - alla psicologa arrestata incarico per curare Bimba mentre è ai domiciliari : Nadia Bolognini, una delle psicologhe coinvolte nel caso Bibbiano ed ex moglie di un altro degli indagati nell‘inchiesta "Angeli e Demoni", Claudio Foti, è ai domiciliari dal 27 giugno scorso ma questo non ha impedito che una settimana dopo l'arresto, quindi a scandalo già scoppiato, il dirigente dell’unione dei Comuni dell'Area Nord di Modena le affidasse l'incarico per seguire una bambina tolta alla famiglia e affidata a una comunità ...

Vicenza - mal di testa e perdita dell’equilibrio : Bimba di 1 anno salvata da un tumore al cervello : Operazione record a Vicenza, dove una bimba di 1 anno d'età è stata salvata da una rara forma di tumore al cervello ed ora è sulla via della guarigione. La vita della piccola era appesa ad un filo dopo che i medici hanno scoperto una massa nel suo cervello grande quanto una mela. Ma, dopo un intervento miracoloso, durato più di 5 ore e svoltosi all'ospedale San Bortolo, la giovane paziente sta affrontando il decorso post-operatorio nel migliore ...

Pensa di dare da mangiare alla figlia di 3 anni caramelle a forma di palline - la piccola ne mangia più di 200 - la madre scopre cosa realmente sono capisce che la Bimba sta per fare una fine orribile : Un uomo aveva comprato dal supermercato una busta contenente più di 200 palline colorate credendo che fossero caramelle di zucchero. Appena tornato a casa l’uomo le aveva date da mangiare alla figlia di 3 anni che le aveva divorate in pochi minuti. La madre aveva subito Pensato che in quelle caramelle c’era qualcosa di strano. Ne aveva mangiate una e si era accorta subito che quelle non erano caramelle, perché non erano per niente ...

Bimba di 3 anni uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall’India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha ...

Bibbiano - Bimba buttata fuori dall’auto e lasciata sotto al temporale : non confessava i finti abusi | L’inchiesta : Nuove intercettazioni diffuse dal TgR Emilia-Romagna riportano le parole della donna che maltratta la piccola, tolta alla famiglia naturale

Inchiesta affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : Bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Bimba di 4 anni si sveglia la mattina con le gambe piene di lividi. I genitori scoprono qualcosa di devastante : Una bambina di quattro anni di nome Bo si è trovata a convivere all’improvviso con una situazione dal punto di vista medico molto difficile e complicatissima. Alla piccola era stata diagnosticata dal medico di famiglia una banale varicella. I genitori, visto che la malattia è molto comune tra i bambini e spesso termina senza lasciare nessun strascico decisero di curarla in casa. Durante il decorso della malattia però Bo aveva iniziato ...

Bimba travolta mentre attraversa sulle strisce con i genitori : il motociclista scappa - lei è grave : L'incidente nella tarda serata di ieri. La piccola è stata portata in ospedale in eliambulanza. Il motociclista è fuggito

Stresa - sorpreso in auto con una Bimba di 11 anni : arrestati 43enne e la madre della piccola : Si tratta di un sospetto caso di induzione alla prostituzione minorile. Un uomo e una donna sono stati arrestati a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) per un sospetto caso di induzione alla prostituzione di una bambina. Nella notte fra il 4 e il 5 agosto una pattuglia dell'Arma ha fermato un'auto che procedeva lentamente sulla statale 33 del Sempione: a bordo c'era la bambina insieme al 43enne. La donna arrestata è la madre della bambina.\\Dopo aver ...

Taranto - Bimba di 5 anni si ferisce alla testa per strada : soccorsa dalla Polizia : Questa mattina, due agenti della Polizia di Stato di Taranto, hanno soccorso una bambina di soli cinque anni che si trovava in compagnia della madre su una strada del capoluogo ionico, per la precisione via Mediterraneo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la piccola all'improvviso è caduta sulla strada, battendo accidentalmente la testa. Il violento colpo le ha provocato una vistosa ferita sul capo. La madre, nell'immediatezza dei fatti, ...

Si masturba davanti a una Bimba : arrestato 55enne : Un uomo italiano di 55 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico a Rivoltella, nel bresciano. La bimba, alla vista della scena, è scappata in lacrime. E’ stato arrestato venerdì sera a Desenzano del Garda un italiano di 55 anni. L’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni e toccato i davanti a una bimba di 10 anni. La piccola si è messa a urlare attirando l’attenzione dei genitori e di altri adulti. L’uomo, spaventato ...

Sabrina Ghio - botta e risposta con il Tanit : “Non paratevi il cu** - mi avete cacciata perché ero con la mia Bimba” : “Assurdo non far entrare in un ristorante un bambino. È vergognoso, è uno schifo“. L’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio si è sfogata così in un video pubblicato nelle sue storie su Instagram commentando quanto le è capitato al Tanit, un locale di Poltu Quatu, in Sardegna, dove si trova in vacanza con la famiglia. Sabrina ha raccontato infatti di essere andata lì per cenare assieme al fidanzato Carlo Negro e alla figlia Penelope ...