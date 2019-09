Altro che discontinuità | i padroni sono loro

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 1 settembre 2019)che discontinuità, idel governo restano i 5Stelle. In una sola giornata piombano tre elementi che descrivono alla perfezione il clima che sta portando alla nascita del nuovo governo M5s-Pd. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, noncurante delle consultazioni ancora in corso, va alla festa del Fatto Quotidiano e da qui rivendica di essere super partes: “Inappropriato - dice - definirmi premier M5s”. Queste parole inevitabilmente costituiscono un assist per Luigi Di Maio, il quale vorrebbe replicare nell’esecutivo il vecchio schema. Ovvero vuole essere confermato vicepremier e lo pretende a tal punto che neanche risponde alla proposta lanciata dal Pd per uscire dall’impasse: “Nessun vice, né del Pd né del Movimento”. In un quadro pieno di nubi che non si dipanano, si inserisce la Mare Jonio, ...

