Xana | figlia di Luis Enrique | è morta per un cancro tra i più letali | cos’è

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) La piccoladi Louis, aveva solo 9 anni e il suo organismo non ce l’ha fatta: il tumore più comune fra quelli primitivi delle ossa ha avuto la meglio. Ma cos’è l’osteosarcoma? A spiegarlo è l’AIRC attraverso il proprio sito web. Cos’è l’osteosarcoma Un osteosarcoma è il tumore più comune fra quelli primitivi delle ossa. Ha origine da precursori degli osteoblasti, alcune delle cellule di cui è composto un osso, bloccati nel processo di differenziamento verso la cellula matura in una forma immatura e cancerosa. A uno sguardo superficiale le ossa possono sembrare tessuti “morti” per via della loro durezza e del fatto che non cambiano forma una volta raggiunta l’età adulta. Le ossa sono in realtà costituite da cellule vive e attive che contribuiscono a mantenerne forma e forza. Tra le cellule presenti nelle ossa vi ...

RobertoBurioni : Luis Enrique ha perso la figlia Xana di nove anni per un osteosarcoma. Di fronte a queste notizie terribili capiamo… - MaxCallegari : È mancata Xana, la figlia di 9 anni di #LuisEnrique. Da 5 mesi lottava con un osteosarcoma e il suo papà aveva lasc… - RaiNews : Un annuncio che arriva come una lama gelida e scuote il mondo del calcio e non solo #LuisEnrique -