Salvini a Mattarella | È ancora possibile un governo coerente

Governo - M5S e Pd da Conte a Palazzo Chigi : alta tensione. Premier stamani da Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : C'è il concreto rischio che salti tutto. Tra gli ultimatum di Luigi Di Maio e i dubbi dei Dem sulla discontinuità, la trattativa tra M5S e Pd per la formazione di un nuovo Governo...

L'appello di Salvini a Mattarella : convochi le elezioni : "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani" dichiara il leader leghista Matteo Salvini.

Salvini a Mattarella : convochi elezioni : 12.38 "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani". E' quanto ha chiesto il leader della Lega, Salvini, al capo dello Stato.

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - slitta il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Meloni a #laPiazza : "Non ho capito certe scelte di Salvini Mattarella? Non è obbligato a fare il notaio". VIDEO : Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - appello a Mattarella : "Sei ancora in tempo. Furto di democrazia - non vi libererete di me" : "È in corso un Furto di democrazia, io non mollo". Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, attacca frontalmente il governo di Pd e M5s "che non ha la maggioranza nel Paese" e promette battaglia: "State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo". La tesi è quella del com

Crisi di governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...