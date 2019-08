Francia | terrore a Lione | uomo accoltella passanti in strada | morto un 19enne

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Si sono vissuti momenti diquesto pomeriggio, 31 agosto. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un soggetto (secondo Bfm Tv un cittadino 33enne di nazionalità afghana) è entrato in azione nella zona di Villeurbane e ha cominciato ad aggredire alcune persone che si trovavano tranquillamente in. La Polizia ha informato che l'aveva in mano un coltello da barbecue e un forchettone. Al momento restano aperte tutte le ipotesi investigative, anche se non si esclude quella dell'attacco terroristico. Tutto è avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana denominata Laurent Bonnevay. L'aggressore è stato bloccato da alcuni autisti di mezzi pubblici che lo hanno trattenuto fino all'arrivo dei poliziotti. I media francesi, in un primo momento, avevano parlato addirittura di due persone entrate in azione, una delle quali in fuga, ma tale ...

