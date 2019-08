A Spa prima fila tutta Ferrari | Leclerc in pole

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) La breve pausa estiva ha fatto bene alle, che a Spa-Francorchamps, un circuito 'amico', ha rispolverato prestazioni degne degli anni d'oro, monopolizzando lanel Gp del Belgio e con ottime prospettive per la gara. La ciliegina sulla torta e' lastraordinaria di Charles, il quale con il tempo di 1'42''519 ha rito ben sette decimi a due 'maestri' come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, che hanno un po' faticato con le scie e alla fine sono stati divisi da una manciata di millesimi. In secondapartira' anche Valtteri Bottas, in terza il sempre minaccioso Max Verstappen, autore del 5/o tempo con la Red Bull. "Come on baby!", ha urlatonel team radio dopo essersi assicurato la, probabilmente un complimento ad una SF90 che sulla pista belga appare dominante, grazie anche ad un propulsore rivitalizzato.Il team ha lavorato molto per ...

