IN PUNTA DI PIEDI CON LA MORTE | RAI 2 Curiosità sul film con Danielle Bisutti

In PUNTA di piedi con la morte : trama e cast del thriller su Rai2 : Arriva dal regista televisivo Jeff Hare il thriller di Rai2 in onda venerdì 30 agosto dalle 21.20 in poi. Si intitola In punta di piedi con la morte ed è una produzione americana del 2018. In punta di piedi con la morte: anticipazioni trama Alla fine della scuola, Kate trova un lavoro estivo presso una villa fuori città. Deve occuparsi di due bambini, orfani di madre, e il cui padre è sempre in viaggio per lavoro. Kate si trova a dover difendere ...

In PUNTA di piedi con la morte - su Raidue fare la babysitter non è mai stato così pericoloso : Uno dei topos più inquietanti del genere thriller, ovvero la figura del bambino violento e capace di tutto, è al centro di In punta di piedi con la morte, il film-tv in onda questa sera, 30 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue. Ovviamente, per contrastare il temibile antagonista di questa pellicola, non poteva non esserci la classica babysitter indifesa.In punta di piedi con la morte, la trama La protagonista, infatti, è Kate (Morgan Obenreder), ...

In PUNTA di piedi con la morte film stasera in tv 30 agosto : cast - trama - streaming : In punta di piedi con la morte è il film stasera in tv venerdì 30 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV In punta di piedi con la morte film stasera in tv: cast La regia è di Jeff Hare. Il cast è composto da Morgan Obenreder, Danielle Bisutti, Tucker Meek, Violet Hicks, David Rees Snell, Bruce Katzman, ...