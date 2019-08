Formula 1 – Vettel non abbassa la guardia a Spa | “abbiamo un piano per lo sviluppo del

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Formula 1 – Briatore spara a zero contro la Ferrari - da Binotto a Vettel : l’ex manager ne ha una per tutti : Briatore non risparmia la Ferrari: le parole dell’ex manager di Formula 1 sulle difficoltà del team del Cavallino di essere competitivo e di lottare per il titolo Mondiale Si torna finalmente a respirare aria di F1: dopo la lunga pausa estiva i piloti sono nuovamente protagonisti, sul circuito di Spa, per il Gp del Belgio. In conferenza stampa oggi i campioni delle quattro ruote hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al ...

Formula 1 – Vettel innamorato di Spa - il tedesco svela : “una delle mie piste preferiti - quando la scopri…” : Sebastian Vettel pronto a ripartire da Spa: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Olanda La Formula 1 torna in pista e lo fa in Olanda, per un nuovo appuntamento stagionale, dopo la lunga pausa estiva che ha permesso ai piloti di ricaricare le energie a seguito della prima e faticosa metà di campionato. Occhi puntati sulla Ferrari, che torna motivata e pronta a far bene in un circuito che apprezza ...

Formula 1 – Ritiro Vettel - l’analisi di Berger lascia senza parole : “non è che Seb non sia capace di fare sorprese” : Berger sincero sul possibile Ritiro di Sebastian Vettel dalla Formula 1: le parole dell’ex pilota sono sorprendenti La Formula 1 torna finalmente protagonista dopo la lunga pausa estiva. I piloti si apprestano a tornare in pista e lo faranno a Spa, dove domenica si correrà il Gp del Belgio. Occhi puntati sulla Mercedes, che dovrebbe anche annunciare chi sarà il compagno di Lewis Hamilton nella prossima stagione, ma anche sulla ...

Formula 1 - Binotto esalta Leclerc e Vettel : il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati : Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019. photo4/Lapresse Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la ...

Formula 1 - Binotto sembra avere le idee chiare : “gli errori di Vettel? Vi spiego da cosa sono dipesi” : Il team principal della Ferrari ha commentato la prima parte di stagione, soffermandosi sulle prestazioni dei suoi due piloti Il piatto piange per la Ferrari in questa stagione di Formula 1, il Cavallino infatti è l’unico dei tre top team che non è ancora riuscito ad ottenere una vittoria nel Mondiale 2019. photo4/Lapresse Una situazione davvero difficile da gestire per Mattia Binotto, al lavoro insieme alla sua squadra per provare a ...

Formula 1 – Il futuro di Vettel e Leclerc e i problemi con le gomme - l’analisi di Binotto : “nei test invernali sembravamo competitivi - ma…” : La profonda analisi di metà stagione di Mattia Binotto: il team principal Ferrari stila un primo bilancio del 2019 durante la pausa estiva La prima parte della stagione 2019 di Formula 1 non è stata positiva per la Ferrari: la pausa estiva dunque servirà al team del Cavallino per mantenere alta la concentrazione e provare a tornare in pista più competitivi, in modo da poter lottare per una vittoria che manca ormai da troppo ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “ho un problema con le gomme - Vettel fa meglio di me e non capisco…” : Charles Leclerc analizza con lucidità l’esito del Gp d’Ungheria che l’ha visto 4° dietro Vettel: il pilota monegasco dà la colpa all’usura delle gomme e alla sua cattiva gestione del problema Pausa estiva di riflessione per i piloti della Formula 1. Charles Leclerc ha ripensato alla gara del Gp d’Ungheria riflettendo sulle ragioni che lo hanno portato a concludere quarto: il problema principale è stato sicuramente ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel non si nasconde : “non ho fatto un gran lavoro. Abbiamo delle lacune ma…” : Sebastian Vettel fa mea culpa per i cattivi risultati ottenuti nella prima parte di stagione della Ferrari: il pilota tedesco ammette le sue colpe e sottolinea alcune lacune della monoposto “Abbiamo delle lacune, ma è anche colpa mia“, è questa la sintesi del pensiero di Sebastian Vettel sulla prima parte della stagione Ferrari. Il pilota tedesco, dopo i segnali positivi della seconda parte della passata stagione, era ...

Formula 1 - Vettel e quell’astio con Fernando Alonso : lo spagnolo smentisce Seb sui social [FOTO] : Ascoltate le parole del tedesco espresso in conferenza a Budapest, lo spagnolo ha voluto esprimere il proprio punto di vista sul loro rapporto Stando alle parole di Sebastian Vettel espresse nel corso della conferenza stampa di Budapest, il rapporto con Fernando Alonso non è certamente quello che intercorre tra due amici di vecchia data. Photo4/LaPresse Dichiarazioni chiare e nette quelle del tedesco, convinto di come lo spagnolo non lo ...

Formula 1 - aumentano le critiche nei confronti di Vettel : il tedesco incassa però la difesa dei vertici FIA : Il presidente della FIA è intervenuto per difendere Sebastian Vettel dalle critiche ricevute nelle scorse settimane La stagione in corso certamente non aiuta, così come lo zero nella casella relativa alle vittorie. Sebastian Vettel però ormai ci ha fatto l’abitudine alle critiche, considerando che guida una Ferrari e da lui i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più. Photo4/LaPresse A difesa del quattro volte campione del mondo ...

Formula 1 – Alonso ‘accende’ la conferenza stampa in Ungheria - Vettel sarcastico con Verstappen : “potrebbe essere tuo padre” : Un tweet di complimenti di Alonso nei confronti di Verstappen e Hamilton scatena l’ilarità in conferenza stampa, dando vita ad un sorprendente siparietto che coinvolge anche Vettel Basta un tweet di complimenti di Fernando Alonso per accendere la conferenza stampa post Gp d’Ungheria, coinvolgendo nel divertente siparietto tutti e tre i piloti seduti davanti ai media. “Bravi Lewis e Max, avete spinto sempre al massimo. ...

Formula 1 - Vettel non nasconde l’amarezza : “non sono assolutamente contento delle mie prestazioni” : Il tedesco ha parlato dopo il terzo posto ottenuto nel Gp d’Ungheria, ammettendo di non essere contento delle sue prestazioni Un terzo posto che sa di contentino, un podio mesto e amaro arrivato con oltre un minuto di ritardo dal vincitore Lewis Hamilton. La Ferrari si lecca le ferite dopo il Gp d’Ungheria, tenendosi stretto il trofeo ottenuto da Sebastian Vettel, abile a superare Leclerc nel finale prendendosi così la terza ...

Formula 1 - Gp di Budapest : davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, partito dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in