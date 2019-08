Di Maio: avanti se ok a programma M5S

"Conte potrebbe dar vita a un altro governo, un Conte bis. Uso il condizionale, perché siamo stati molto chiari: o siamo d'accordo a realizzare i punti del nostroo non si va". Così il capo politico del M5S, Di, dopo l'incontro con il premier incaricato Conte, sottolineando: se non saranno accolti "meglio andare al voto" No a un governo "solo per vivacchiare". Diesprime "sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi". E insiste sull'ambiente:non è uno "slogan", basta inceneritori e trivelle.(Di venerdì 30 agosto 2019)