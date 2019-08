Stromboli | turisti terrorizzati rifugiati in chiesa

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...

Stromboli - nuova fortissima esplosione scatena il panico alle isole Eolie : turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

Stromboli invasa dai turisti - il parroco lancia l’allarme : Stromboli è invasa da migliaia di turisti, e il parroco don Giovanni Longo lancia l’allarme: “Il molo è intasatissimo. A dir poco circa tremila persone che sbarcano ogni giorno. Mi chiedo se questa è una situazione che rientra nel rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di tutti coloro che vengono a visitare l’isola e dei residenti?“. Sull’isola – dove un mese fa si è registrata un’esplosione sul ...

Stromboli - l'assedio dei turisti "mordi e fuggi". Ogni giorno i barconi portano 2000 persone contemporaneamente. : Dopo lo stop alle salite sul vulcano, la corsa a vedere l'eruzione dal mare. La protesta: "Situazione ingestibile, allarme sicurezza". Aliscafi costretti spesso a dover attendere per attraccare

Stromboli il giorno dopo La grande fuga dei turisti (con la tentazione selfie) : Nino Materi Ancora allarme. Il sindaco: scenario post bellico. L'amico della vittima: l'ho visto morire Ieri da queste colonne il professor Stefano Zecchi ci ha spiegato, mirabilmente, il segreto del «fascino dell'inferno»: l'eruzione del vulcano Stromboli come metafora della bellezza che si sublima nel fuoco e nella morte; Zecchi è volato alto sulle ali dell'«infinito e dell'eterno», mentre a una quota decisamente più bassa stanno ...

Esplosione Stromboli - il racconto dei turisti : “Iddu ci ha fatto paura - ma l’ultima cosa da fare è andare verso il mare” : “Ieri effettivamente abbiamo avuto un po’ di paura: ma abbiamo scelto di restare e, se non ci sono altri eventi paurosi, porteremo a termine la nostra vacanza fino all’otto luglio“: lo ha raccontato Zelda De Lillo, romana, a Stromboli assieme al compagno e al suo cane, tra i tanti turisti presenti sull’Isola dopo l’Esplosione di ieri. “Il cane stranamente ieri non ha avuto paura, è stato sempre accanto a ...

