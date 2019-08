Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma – I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia con l’ausilio dei colleghi della Compagnia Speciale, a conclusione di un servizio di controllo del territorio, finalizzato a contrastare varie forme di degrado, illegalita’ e abusivismo commerciale, nell’area del, Fori Imperiali e Piazza Venezia, hanno sanzionato 11 soggetti, tutti inosservanti dell’ordinanza sindacale. Si tratta di 6 persone di eta’ compresa tra 26 e 56 anni, all’esterno della fermata della metro, travestiti da, mentre importunavano turisti, con richieste di soldi indi. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.400 euro. Contestualmente i militari hanno fatto scattare la sanzione per la violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ...

romadailynews : Selfie ricordo in cambio di denaro: multati 6 centurioni al #Colosseo: Roma – I Carabinieri… - ColdirettiPc : RT @campagnamica: Quanti di voi hanno fatto una #foto a un #piatto tipico gustato o cucinato e poi l'hanno postata sui social? ???? Il #foods… - ColdirettiG : RT @campagnamica: Quanti di voi hanno fatto una #foto a un #piatto tipico gustato o cucinato e poi l'hanno postata sui social? ???? Il #foods… -