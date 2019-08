Il voto su Rousseau non c’entra nulla con la democrazia

Crisi - Cuperlo : “Irricevibile voto su Rousseau - bisogna essere seri. E no a Di Maio vicepremier” : Irricevibile. Lo definisce così Gianni Cuperlo, componente della segretaria dem di Nicola Zingaretti, l’annuncio del M5s di voler organizzare il voto sulla piattaforma Rousseau dopo che Giuseppe Conte avrà ottenuto l’incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. “In questo passaggio così delicato bisogna essere seri, nessuna consultazione online che danneggerebbe le due ...

Crisi - Orlando : “Inaccettabile se Rousseau modifica scelta di Mattarella”. Patuanelli : “Tempistica voto decisa con Conte” : “Se il voto su Rousseau dovesse entrare in conflitto con la procedura prevista dalla Costituzione e incidere sulle decisioni del Capo dello Stato sarebbe inaccettabile. Se è uno strumento di decisione interna è un altro discorso”. A dirlo il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando,all’arrivo alla Camera per la direzione del partito. La replica, da parte del M5s, arriva dai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco d’Uva: “È ...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Rivolta dei parlamentari M5s contro il voto su Rousseau : "La decisione di non decidere" - "Di Maio lo ritiri" : Sono ore febbrili per il Movimento 5 stelle. E a scatenare il malcontento di alcuni parlamentari è l’ultima decisione di Di Maio: quella di sottoporre l’accordo con il Pd per il prossimo governo alla piattaforma Rousseau. C’è chi chiede che il capo politico del Movimento 5 stelle ci ripensi: “Di Maio - dice all’Adnkronos la deputata Flora Frate - ritiri il voto su Rousseau. Ieri, durante ...

Governo - rivolta degli eletti M5S : «Di Maio ritiri voto su Rousseau» : Chat roventi e tensione alle stelle. Sta scoppiando una mini rivolta all'interno del gruppo parlamentare M5S dopo la scelta di Luigi Di Maio di indire una votazione sulla piattaforma Rousseau per...

M5s-Pd - l'intesa torna di nuovo in bilico a tarda notte | Riprendono le trattative - pesano il nodo Di Maio e l'incognita del voto su Rousseau | Oggi i big al Colle : Un vertice di due ore dei capigruppo Dem e M5s sembrava aver riportato il sereno. Poi il post di Di Maio rilancia: "La proposta sarà votata sulla piattaforma pentastellata entro la prossima settimana". I Dem: il leader M5s vuole fare ancora il vicepremier, così salta tutto

Marcucci (Pd) : voto su Rousseau? Ognuno ha sue procedure : "Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre. Ci auguriamo che sia una bella giornata". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Andrea Marcucci, entrando alla Camera per il nuovo incontro tra le delegazioni Dem e M5s per il programma del possibile nuovo governo, rispondendo a chi gli chiedeva del voto dei Cinque Stelle su Rousseau per l'accordo di governo. "Non credo ci siano veti" ha aggiunto poi Marcucci, entrando a ...

Governo M5S-Pd - trattativa ancora in bilico. Tra i nodi Di Maio vice premier e voto su Rousseau : Nonostante l'irrigidimento del confronto è in corso il tavolo convocato per le 8.30 di questa mattina tra le delegazioni Pd e M5S. L'intesa potrebbe essere comunque essere siglata solo all'ultimo momento, poco prima della salita al Quirinale delle delegazioni del Pd e dei 5 Stelle per le consultazioni del capo dello Stato

Mattarella non darebbe l'incarico a Conte in caso di voto online del M5S su Rousseau : Secondo tutti gli ultimi retroscena, sembra proprio che la nascita del governo giallorosso, formato da M5S e Pd, sia in dirittura di arrivo. Anche il nodo del nome del Presidente del Consiglio sembra finalmente sciolto: ci sarà un Conte bis, o Conte 2, come lo hanno già denominato i pentastellati. Per chiudere il cerchio manca solo l’ultimo giorno di consultazioni al Quirinale e la decisione finale del Presidente della Repubblica Sergio ...

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier e voto Rousseau. Partiti oggi da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...