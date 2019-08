Sebastian Vettel F1 | GP Belgio 2019 | “La parte posteriore della vettura si è stabilizzata”

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? Ipotesi Mick Schumacher con Leclerc dal 2021 : Anche se in casa Ferrari non arrivano che conferme nette, il futuro di Sebastian Vettel a Maranello è meno sicuro di quanto ci si potrebbe aspettare. Sia ben chiaro, non stiamo parlando in ottica 2020, dato che tutto sembra blindato dai contratti, piuttosto verso il 2021. Il tedesco ha ancora un anno di contratto con la scuderia emiliana e non ci sono dubbi che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula Uno con la Rossa, ma ampliando le ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco esalta meno - eppure è davanti.. : Tempo di vacanze per il Mondiale 2019 di Formula Uno, tempo quindi di bilanci, per il momento parziali, dato che abbiamo vissuto solamente 12 dei 21 appuntamenti in calendario. In casa Ferrari il taccuino di Mattia Binotto comprende le valutazioni dei suoi due piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in rigoroso ordine di anzianità, non hanno completato una prima fase di stagione particolarmente scintillante. Ci sono stati alti ...

F1 - clamorosa voce dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

F1 - Sebastian Vettel : “Mi do 5 in pagella - non sono contento della stagione. Lavoriamo per vincere una gara” : Sebastian Vettel ha faticato notevolmente a dire la sua in questa prima parte di stagione, il pilota della Ferrari non ha ancora vinto una gara (zero totale per la Scuderia di Maranello considerando anche quanto fatto da Charles Leclerc) e il suo miglior risultato è stato il secondo posto in tre occasioni (a Montecarlo, in Canada e in Germania): davvero troppo poco per il quattro volte Campione del Mondo, quarto in classifica generale e ormai ...

F1 - Sebastian Vettel : “Fernando Alonso? Non mi interessa se tornerà a correre - penso di non essergli mai piaciuto…” : C’eravamo tanto amati, o forse non c’eravamo amati proprio mai… Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, sei titoli mondiali in due in Formula Uno, com’è ben noto, non è mai stato dei migliori. Lo spagnolo, sostanzialmente, non ha mai ritenuto l’ex Red Bull e ora Ferrari, un pilota di primissimo livello, sottolineando che vincesse solamente grazie ad una vettura inarrivabile grazie al lavoro del ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Non siamo forti - manca il downforce. In gara serve una buona partenza” : Sebastian Vettel scatterà dalla quinta piazzola nel GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena domani pomeriggio all’Hungaroring. Il tedesco ha faticato tantissimo al volante della sua Ferrari e si è dovuto accontentare della terza fila, un risultato poco soddisfacente per il quattro volte Campione del Mondo che sarà costretto a una rimonta come successo settimana scorsa in Germania. Sebastian Vettel ha analizzato la sua ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho sofferto con le gomme - risposte importanti dalla Ferrari” : Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con una giornata estremamente complicata all’Hungaroring, il tedesco ha infatti timbrato soltanto il 15esimo tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2019 ma non ha perso l’entusiasmo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da Sky Sport: “Abbiamo sofferto un po’ con le gomme, non è stato facile con le gocce sulla pista e ci siamo tenuti un po’ di margine. Era ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Domani si può fare bene - bisogna sistemare la Ferrari” : Giornata davvero sottotono per la Ferrari che ha faticato a esprimersi nel miglior modo possibile durante le prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Sebastian Vettel ha concluso la FP2 addirittura in quindicesima posizione, distaccato di 1.4 secondi da Pierre Gasly: un risultato estremamente deludente per il tedesco, reduce dal secondo posto nel GP di Germania. L’alfiere della ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Non siamo ancora a livello a cui vorremmo essere con la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto a raccogliere la sfida del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato magiaro la Ferrari va a caccia del suo primo successo stagionale e il tedesco, impostosi con la Rossa nel 2015 e nel 2017, vorrebbe realizzare il suo tris con i colori del Cavallino Rampante. Non sarà facile. Le Mercedes, sul layout ungherese, sembrano essere favorite e nello stesso la Red Bull è in grande crescita, ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Pista che mette alla prova il pilota - bisogna lavorare con il volante” : Ci si avvicina al GP d’Ungheria di F1, ultima tappa del Mondiale 2019 prima della pausa estiva. Al sito ferrari.com ha parlato Sebastian Vettel, che ha vinto sul tracciato magiaro nel 2015 e nel 2017, descrivendo con dovizia di particolari le peculiarità del circuito di Budapest. Di seguito le sue dichiarazioni. “Se c’è una pista che mette alla prova il pilota nella Formula 1 moderna, questa è l’Hungaroring. Su questo tracciato dal ...

F1 - GP Germania 2019 : la rivincita di Sebastian Vettel non basta a salvare una Ferrari ‘fallosa’ ad Hockenheim : “L’avevamo in tasca, poi quell’errore… Piccolo, ma enorme per il risultato finale”. Furono queste le parole del tedesco Sebastian Vettel nel GP di Germania del 2018. Nel 52° giro il teutonico della Ferrari uscì di pista e vanificò una vittoria che sembrava scontata, dando il via al successo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quest’anno la rivincita? Da un certo punto di vista sì. Il quattro volte campione del mondo si è ...