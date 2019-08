L' Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede | possibile incontro con Marotta e Zhang

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) In casac'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il concetto è stato ribadito anche ieri nel prepartita dall'amministratore delegato, Giuseppe, in risposta a quanto dichiarato dalla moglie e agente dell'ex capitano,, negli studi di Tiki Taka domenica sera. L'convocaIl caso Mauro Icardi continua a tenere banco all'no dell'. Come era prevedibile, le parole rilasciate daa Tiki Taka domenica sera, secondo cui qualcuno vorrebbe la permanenza ...

MatteoBarzaghi : #Sanchez i dirigenti hanno lasciato Appiano. Restano ancora in attesa degli inglesi che hanno (si è visto) tempi pi… - SaverioTolomeo : @aleco891 @augustociardi @mimmo_ferretti @Teleradiostereo @OfficialASRoma @jimpallotta13 Per me lo scudetto lo vinc… - DenisMaran : @Marosa85 @SpudFNVPN La Juventus, è evidente, vorrebbe venderlo all'estero e andare all'Inter con un'offerta cash.… -