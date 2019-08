L’ambiente è più malato di quanto si pensi | trovate per la prima volta microplastiche

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Per lasono statedellenelle profonde acque del lago Tahoe, tra le montagne della Sierra Nevada, al confine tra California e Nevada. Le analisi preliminari dei campioni di acqua raccolti dai ricercatori del Desert Research Institute di Reno hanno rivelato la presenza di particelle di fibre di plastica rosse e blu non più grandi della testa di uno spillo. Ora si sta cercando di capire da dove arrivino e quale potrebbe essere il potenziale danno alla flora e alla fauna del lago. I ricercatori si dicono “delusi da questa scoperta – spiega la ricercatrice Monica Arienzo che sta conducendo le indagini – Speravamo davvero di non trovare questo materiale nell’acqua del Tahoe, acqua che arriva quasi tutta dallo scioglimento delle nevi“. Scoprire quale sia la fonte di queste, ammettono i ricercatori, non sarà ...

