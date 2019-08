G7 Biarritz | pochi passi avanti nel vertice francese

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019) G7nelSi è concluso da poche ore il G7di. Un appuntamento che, come preventivabile alla vigilia, non ha portato a significativiinsui numerosi dossier che stanno segnando l’attuale fase politica internazionale. Troppe le differenze di visione tra i paesi presenti all’evento, ovvero USA, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Canada e Germania. Troppi gli assenti tra i paesi enormemente rilevanti sul piano internazionale (Cina, Russia, Brasile, India, per dirne alcuni) affinché potessero svilupparsi decisioni politiche significative. Tra i numerosi temi in agenda al G7, novità arrivano soprattutto per quanto riguarda il dossier Iran. Il presidente Macron, ospitante l’evento, ha affermato in conferenza stampa che la riunione è stata in grado di creare le condizioni per ...

DomenicoMazzil5 : RT @Unomattina: Dossier #nucleare al #G7 di Biarritz Pochi minuti fa Trump ha commentato il blitz del ministro iraniano “Non sono sorpreso,… - Valedance11 : RT @Unomattina: Dossier #nucleare al #G7 di Biarritz Pochi minuti fa Trump ha commentato il blitz del ministro iraniano “Non sono sorpreso,… - Unomattina : Dossier #nucleare al #G7 di Biarritz Pochi minuti fa Trump ha commentato il blitz del ministro iraniano “Non sono s… -