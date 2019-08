Yubii | quando la smart home passa attraverso un telecomando

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) “Quello legato alla, in Italia, è un mercato estremamente vivo e interessante: il 2018 ha fatto segnare una crescita pari a circa il 52 per cento rispetto al 2017, per un totale di 380 milioni di euro di giro d’affari”. Chi parla, citando i dati elaborati dall’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, è Massimo Riggio, Cmo di Nice, la multinazionale italiana divenuta ormai un punto di riferimento internazionale nei settori dell’Automation,Security e. “Certo”, prosegue Riggio “rispetto a molte altre nazioni europee, Germania e Regno Unito in primis, il nostro Paese resta ancora indietro per quanto riguarda il valore complessivo del mercato, e molti di coloro che decidono di renderela propria casa, circa il 42%, finiscono in realtà per non sfruttare pienamente le potenzialità ...

