Van Der Vaart e quel ‘simpatico’ aneddoto su Ibrahimovic | “vi racconto di quando voleva

Ue - arriVano troppe candidature maschili per la Commissione : von der Leyen pensa a un rimpasto per avere la parità di genere : Ursula von der Leyen l’aveva annunciato fin da subito: “Chiederò ai capi di Stato e di governo di presentare due persone, un uomo e una donna”. Era questo uno dei punti chiave presentati dalla presidente della Commissione europea, che si insedierà a novembre, subito dopo la sua nomina: la piena uguaglianza di genere nella suddivisione dei portafogli. Ma l’obiettivo di avere una Commissione composta per metà di donne non sembra essere ...

Federica Pellegrini sexy in Puglia - la sua Vanessa le fa compagnia : La campionessa si è concessa qualche giorno di relax in Puglia, tra le acque cristalline di Campomarino. Con lei la cucciola Vanessa, un bulldog francese color blu per la quale la Pellegrini ha modificato le sue vacanze. Estate tutta italiana per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La "Divina" ha scelto di trascorrere le sue vacanze sulle spiagge nostrane per poter viaggiare insieme alla sua compagna Vanessa, il bulldog ...

Termina il banchetto di nozze e quando gli sposi Vanno a saldare - scoppia la lite per come dividersi il conto - l’epilogo è assurdo : Una coppia di sposi ha trascorso il giorno più bello della loro vita in compagnia di parenti e amici che hanno festeggiato la coppia e augurato loro ogni bene. La cerimonia è finita, è Terminato anche il banchetto e gli sposi si sono diretti verso la cassa per saldare il conto. E, a questo punto, è accaduto l’imprevedibile. I due neo sposi hanno iniziato a litigare con toni moto accesi per come dovevano dividersi il conto. All’inizio la lite ...

Diretta/ Siena Olbia - risultato 0-0 - streaming video tv : Van Der Want frena la Robur! : Diretta Siena Olbia streaming video e tv: risultato live della partita di Serie C di oggi 25 agosto. Pochi i precedenti recenti della sfida.

Totonomi - chi prenderà il posto di Giuseppe Conte : sale Enrico GioVannini ma spunta l'ex ministro Massimo Bray : Mentre vanno avanti le trattative tra Movimento Cinque stelle e Pd per trovare un'intesa e dar vita a un governo giallo-rosso, è partito il Totonomi a Palazzo Chigi. Chi prenderà infatti il posto di Giuseppe Conte? Al momento le chance che Roberto Fico, attuale presidente della Camera possa diventar

Dalla sconfitta di Wimbledon alle pressioni per gli US Open - Federe svela : “il giorno dopo il ko - daVanti ad un bicchiere di vino con tua moglie…” : Roger Federer pronto per gli US Open 2019: le sensazioni dello svizzero dopo le vacanze post delusione di Wimbledon Inizieranno lunedì 26 agosto gli US Open 2019: ieri sono stati sorteggiati i tabelloni principali, che vedono Djokovic e Federer nella stessa metà del draw, dunque potranno sfidarsi al massimo in semifinale, senza potersi giocare il titolo l’uno contro l’altro. Il tennista svizzero è pronto e motivato a far bene ...

"Federico aveva chiesto cocaina. Lo spacciatore ci ha venduto una dosa mista ad eroina. IVano gliel'ha iniettata" : Riccardo era nello stesso appartamento di Federico Bertollo la sera in cui morì per un’overdose di eroina e oggi, a pochi giorni dalla tragedia, racconta la sua versione dei fatti al Corriere del Veneto.Lui, 43 anni, si trovava nella cucina di Ivano Sogliacchi l’uomo - ora in carcere per omicidio colposo - accusato di aver somministrato a Federico la dose fatale di eroina. “Lunedì Ivano è andato ...

Tour de l’Avenir 2019 - il Col de la Loze esalta Alexander EVans. Crisi per Vansevenant che cede la leadership a Foss : Trionfo solitario dell’australiano Alexander Evans sul traguardo dell’ottava tappa del Tour de l’Avenir, la scalata di 23,1 km da Brides-les-Bains a Méribel, Col de la Loze; una breve e intensa picchiata all’insù che ha fatto una selezione a dir poco incredibile. Secondo posto per l’olandese Michel Ries, giunto al traguardo con 12″ di ritardo; terzo il francese Clément Champoussin a 24″. Giornata nera ...

Mable & The Wood : il metroidVania in cui potremo assumere la forma dei boss che uccideremo è ora disponibile per PC : Triplevision Games ha annunciato la disponibilità per PC del suo ispirato metroidvania Mable & The Wood, il gioco in cui potremo assumere la forma dei boss che uccideremo, cambiando così il modo di esplorare un mondo interconnesso. Ma, attenzione, perche questo titolo è anche un metroidvania in cui non si è costretti a uccidere nessuno.Per l'occasione, è stato condiviso il trailer di lancio, visibile più in basso, ed è stato comunicato che ...

Battiato sacro e profano Il profeta antimoderno sempre un passo aVanti - : Luigi Iannone Nelle opere dell'autore siciliano misticismo e filosofia sfidano la cultura pop. E vincono Rispetto ai giullari di corte e ai predicatori che ingolfano i media e fanno della sociologia spiccia un mestiere, Franco Battiato è stato ed è di molte spanne superiore. Ne avevamo avuto avvisaglie negli anni Settanta, quando i cantautori impegnati surrogarono la canzone leggera con temi sociali e politici e la resero tanto ...

Tour de l’Avenir 2019 : il colombiano Tejada fa sua la settima frazione. Vansevenant strappa la leadership ad Aleotti : Brilla la Colombia sul traguardo della settima tappa del Tour de l’Avenir, 104 km da Grésy-sur-Isère a La Giettaz. Una frazione nelle terre della Savoia caratterizzata da ben cinque GPM, dove la vittoria è stata centrata dal neo acquisto del Team Astana Harold Tejada, portacolori della nazionale degli “Escarabajos”, che finalmente festeggiano il primo sigillo colombiano nella corsa a tappe francese. Secondo posto per il belga ...

"Cerco baristi gioVani con voglia di lavorare" : nessuno si presenta - locale deve chiudere : "Paga puntuale, orario flessibile, contratti seri...". A Mareno di Piave non basta perché qualche giovane, anche senza...

Sissi – La gioVane imperatrice : trama e cast del secondo capitolo della trilogia con Romy Schneider : In prima serata su Rai3, dalle 21.25 in poi di mercoledì 21 agosto, va in onda Sissi – La giovane imperatrice, il secondo capitolo della trilogia di film dedicati alla figura della principessa Sissi con Romy Schneider nel ruolo principale. Prodotti negli anni 50, si tratta di veri classici del cinema europeo che hanno goduto di infinite repliche sui canali di tantissimi paesi e anche in queste settimane estive, la Rai li sta riproponendo ...