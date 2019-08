Spazio | operazione riuscita per l’aggancio della Soyuz e del suo robot Fyodor alla

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dopo il fallimento avvenuto sabato scorso, la navetta russacon a bordo il cosmonautaad agganciarsi correttamenteStazione Spaziale (Iss). Ad aprire il portello e accogliere il cosmonauta, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano e i colleghi Andrew Morgan e Alexander Skvortsov. In base a quanto riportato dNasa e dall’agenzia spaziale russa Roscosmos, per rendere possibile l’aggancio, il comandante russo Alexander Skvortsov ha dovuto spostare manualmente in un nuovo ‘parcheggio’ sul modulo russo Poisk, laMS-13, che lo scorso 20 luglio ha riportato Parmitano sulla Iss, lasciando così il posto sul modulo russo Zvezdanavetta MS-14, decollata il 22 agosto da Baikonur con a bordo. L’aggancio è avvenuto mentre la Stazione Spaziale stava sorvolando la ...

