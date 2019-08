In Cina cala l’inquinamento di fiumi | laghi e coste

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) La qualità dell’acqua dei principalie acque costiere dellasta migliorando, anche se la situazione generale dell’ecosistema acquatico cinese non induce per ora ottimismo. Lo rivela un rapporto ufficiale. Il rapporto è stato redatto da una squadra di ispettori, incaricata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo – la massima autorità legislativa cinese – di esaminare il rispetto della legge sulla prevenzione e sul controllo dell’inquinamento dell’acqua. Da aprile a giugno, la squadra di ispettori e’ stato divisa in quattro gruppi e si e’ recata in otto province, tra cui Sichuan, Jiangsu, Hunan, Hebei, Guangdong, Anhui, Yunnan e Guizhou, per effettuare ispezioni e verificare il rispetto della legge. Sono state visitate 31 citta’ e sono state compiute verifiche in loco in 201 organizzazioni, ...

