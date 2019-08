Ecco a voi Xiaomi Mi 9T PRO con 50€ di sconto se siete veloci!

Ecco le novità in arrivo per Google Voice e l’App Google : L'APK della versione 10.38 dell'App Google di questa settimana rivela che Google Assistant sarà integrato nelle impostazioni di Pixel e suggerisce che il prossimo Google Pixel 4 avrà uno stand come accessorio, mentre Google Voice sarà l'ultima app Google a ricevere un tema scuro. L'articolo Ecco le novità in arrivo per Google Voice e l’App Google proviene da TuttoAndroid.

«Savoini va accreditato». Ecco la mail del Viminale che smentisce Salvini : I documenti di Palazzo Chigi che svelano i contatti tra il ministero dell’Interno e l’ambasciata in occasione della trasferta del ministro a Mosca. La missione del consulente D’Amico

«Savoini va accreditato» Ecco la mail del Viminale che smentisce Salvini : I documenti di Palazzo Chigi che svelano i contatti tra il ministero dell’Interno e l’ambasciata in occasione della trasferta del ministro a Mosca. La missione del consulente D’Amico

Nintendo Switch : Ecco a voi il primo controller dotato di un'uscita per le cuffie : Nintendo Switch è senza dubbio una console molto innovativa che merita il successo ottenuto, tuttavia presenta alcune criticità che hanno fatto storcere il naso a molti utenti. Una di queste è senza dubbio l'assenza dell'uscita per le cuffie nel suo controller, già presente nelle controparti Sony e Microsoft.Questo problema sarà solo un ricordo grazie a PDP ed il suo Faceoff Deluxe+ Audio controller, questo dispositivo potrà essere collegato ...

Samsung - Huawei - HONOR - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : Ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità. L'articolo Samsung, Huawei, HONOR, BQ, OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Huawei - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : Ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità. L'articolo Samsung, Huawei, BQ, OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Sono ufficiali quattro nuovi HTC Wildfire : Ecco voi i render e le schede tecniche : Sono stati annunciati ufficialmente quattro nuovi smartphone della serie HTC Wildfire che non veniva aggiornata dal 2011, ecco render e schede tecniche. L'articolo Sono ufficiali quattro nuovi HTC Wildfire: ecco voi i render e le schede tecniche proviene da TuttoAndroid.

Qual è l'Auto Battler più adatto a voi? Ecco la nostra guida dedicata ai principali esponenti del genere - articolo : Volete saperne di più sugli Auto Chess, AC, Auto Battlers… o Qualsiasi nome vogliate dargli? Indipendentemente dalla definizione, è innegabile come i titoli appartenenti a questo nuovo genere abbiano rapidamente catturato l'attenzione del pubblico divenendo presto alcuni tra i giochi più popolari e giocati del momento.Si tratta di giochi molto semplici, a prima vista. Utilizzando le monete che acquisirete ad ogni turno, sarà possibile ...

Ecco le novità per l’app e la versione web di Google Voice : Google Voice 2019.28 adotta finalmente il commutatore di account del Material Theme, inoltre il team di sviluppo sta lavorando per aggiungere il supporto per le vCard, mentre l'app web ora rende il pannello delle chiamate sempre visibile con i controlli audio. L'articolo Ecco le novità per l’app e la versione web di Google Voice proviene da TuttoAndroid.

Balotelli risponde alle critiche : «Filosofi - Ecco a voi la vespa “inquinante” ripescata» : Oggi molti quotidiani si sono prodotti in esercizi di morale nei confronti di Mario Balotelli protagonista di una scommessa che ha fatto il giro del web. Durante una passeggiata sul molo di Mergellina, SuperMario ha scommesso con un signore e gli ha offerto 2mila euro per buttarsi a mare in sella a uno scooter. E quello ha accettato di fare il tuffo in mutande. Il Corriere dello Sport racconta che il “tuffatore” dichiara che in ...