Adidas e Liam Gallagher | ecco le sneaker nate dalla loro collaborazione

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un total-white sulle tinte del crema, un classico modello Spezial e un'immagine stampata sulla linguetta che non lascia dubbi.Originals presentano al mondo le Padiham Lg Spzl, le specialidel marchio sportivo con il celebre cantautore britannico. Che sì, a partire dal 30 agosto saranno disponibili online e nei principali negozi, per anticipare di qualche settimana l'uscita del nuovo album dell'ex frontman degli Oasis, dal titolo «Why Me? Why Not?». Lo stile dellein questione, già intraviste lo scorso giugno ai piedi dinell'ambito di un concerto privato a Londra, resta estremamente semplice e minimalista. Come è possibile vedere dalle immagini, la scarpa si propone come un'ode al neutro, nei colori e nei dettagl, con la suola che ricalca il crema ...

