Un aereo si è schiantato sul Sempione | 3 morti

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Tre persone sono morte nello schianto di unda turismo sulTra le vittime, fa sapere la polizia svizzera, anche un neonato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e, secondo fonti della polizia del Vallese, le altre vittime sono il pilota e un passeggero adulto. L'era decollato intorno alle 9 da una aviosuperficie nel cantone di Vaud ed era diretto in Italia. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.

