DIRETTA FANO SAMBENEDETTESE Streaming video tv | i precedenti del derby marchigiano

Belen e Stefano pronti per 'La Notte della Taranta' - per la prima volta in DIRETTA su Rai2 : Sabato 24 agosto, a partire dalle 22.40, l'appuntamento musicale più atteso dell'estate. Sul palco la coppia Rodriguez-De...

LIVE Milan-Manchester United 2-2 (6-7 dcr) - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i Red Devils trionfano ai calci di rigore a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.40 Maldini Jr tradisce il Milan e il Manchester United batte il Milan ai rigori per il 7-6 totale dopo il 2-2 dei 90′. Match interessante per Giampaolo che può essere contento per l’ottimo gioco messo in mostra ma ancora una volta, l’attacco ha tradito. Ma i rossoneri hanno messo in campo tanto sacrificio e voglia di ...