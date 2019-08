Ciclismo | parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru | il compagno di squadra

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘La maggior parte dei velocisti aspetta troppo’ : Il fenomeno Mathieu Van der Poel ha ricominciato la sua stagione nel Ciclismo su strada proprio come l’aveva interrotta quattro mesi fa all’Amstel Gold Race, con una vittoria. Il campione olandese aveva fatto la sua ultima apparizione proprio nella classica di casa mandando in delirio i suoi tifosi con un successo spettacolare ed emozionante. Dopo quella entusiasmante gara Van der Poel ha lasciato da parte la bici da strada per prendere la ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Mancano soltanto due giorni all’apertura degli Europei 2019 di Ciclismo su strada in programma da mercoledì 7 agosto ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. La rassegna iridata si chiuderà domenica 11 agosto con la prova in linea maschile, nella quale saranno al via diverse stelle del panorama internazionale. La spedizione italiana potrà contare su Matteo Trentin, impegnato nel tentativo di difendere il titolo conquistato a Glasgow lo scorso anno, e ...

Ciclismo - Europei 2019 : orario d’inizio e come vedere la cronometro in tv. I pettorali di partenza : Oggi (giovedì 8 agosto) alle ore 15.00 si svolgerà la cronometro maschile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. La sfida per la maglia di campione europeo delle prove contro il tempo si disputerà su un percorso di 22,4 km nella città di Alkmaar (Olanda). Il tracciato è quasi tutto piatto ed è caratterizzato da lunghi rettilinei, in cui gli specialisti potranno fare la differenza. Saranno 35 i corridori in gara, tra cui due azzurri: ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e i pettorali di partenza della cronometro maschile. Programma - orari e tv : Giovedì 8 agosto si correrà la cronometro individuale maschile valida per gli Europei 2019 di Ciclismo. Ad Alkmaar (Paesi Bassi) gli elite dovranno percorrere 22,4 km: partenza alle ore 15.00 con l’ucraino Andriy Vasylyuk e conclusione attorno alle ore 16.00 quando verranno assegnate le medaglie. L’ultimo a partire sarà il belga Yves Lampaert che sarà tra i favoriti, prima di lui toccherà al britannico Alex Dowsett, allo svizzero ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Mancano soltanto due giorni all’apertura degli Europei 2019 di Ciclismo su strada in programma da mercoledì 7 agosto ad Alkmaar, nei Paesi Bassi. La rassegna iridata si chiuderà domenica 11 agosto con la prova in linea maschile, nella quale saranno al via diverse stelle del panorama internazionale. La spedizione italiana potrà contare su Matteo Trentin, impegnato nel tentativo di difendere il titolo conquistato a Glasgow lo scorso anno, e ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : parte la fuga con cinque corridori - il gruppo si rialza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Questa la composizione della fuga: Matteo Busato (Androni Sidermec), Giacomo Garavaglia (Colpack), Mattia Bais (Cycling Team Friuli), Enrico Battaglin (Katusha) e Francesco Baldi (Overall Tre Colli Cycling Team). 11.11 Il gruppo si rialza, parte quindi la fuga. 11.02 Dopo 25 km si forma al comando un gruppetto di cinque corridori. 10.55 La velocità è sostenuta in gruppo in questa prima ...