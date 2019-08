Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2019) Ilvince una sfida-spettacolo contro la Fiorentina e risponde subito alla Juventus. Il campionato inizia col botto per gli azzurri, che espugnano ilcon un pirotecnico 4-3 al termine di una partita in cui succede di tutto, compreso l'esordio in maglia viola di Ribery che per poco nel recupero non si procura un rigore. Gol, spettacolo edavanti agli occhi del nuovo patron viola Rocco Commisso che, al di là della sconfitta, può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra. Alla fine però festeggia solo il, che in assenza di Milik e del neo acquisto Lozano ottiene i primi tre punti della stagione grazie a una doppietta di Insigne e i gol di Mertens e Callejon.Aspettando il migliore Ribery, il tecnico dei viola Montella punta sulla linea verde. Fuori anche Boateng, largo a giovani talenti come Vlahovic e Sottil al fianco di Chiesa. E la ...

tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Tuttosport: 'Napoli show, 4-3 da urlo a Firenze tra emozioni, rigori, rimonte e polemiche' - ilfogliettone : Show e polemiche al Franchi, il Napoli passa 4-3 - - lavocedelne : E’ pace fatta tra Jovanotti e Messner: sui social non mancano le polemiche -