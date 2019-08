Raffaella Mennoia di Uomini e Donne perde le staffe | “Ti meno forte!”

La furia di Raffaella Mennoia : “Ti meno forte - potesse venirti un decimo di quello che passo io” : Raffaella Mennoia, al centro della bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne, replica con veemenza a una serie di attacchi ricevuti via Instagram. Complice il momento complesso, l’autrice del dating show condotto da Maria De Filippi perde le staffe: “Se vengo a sapere chi sei, ti meno forte. Invidiosa sfigata, ti potesse venire un decimo di quello che passo io”.Continua a leggere

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia rompe il silenzio : "Gli insulti? Se avessi commesso una strage..." : La bufera che si è scatenata tra i protagonisti, nuovi e vecchi, del celebre programma di Maria De Filippi Uomini e Donne - in onda su Canale 5 - sembrava aver trovato fine. Invece, a distanza di quasi un mese, Raffaella Mennoia ha deciso di rompere finalmente il silenzio, e rispondere alle accuse m

Raffaella Mennoia RISPONDE AGLI ATTACCHI/ Uomini e Donne - Mario Serpa replica.. : RAFFAELLA MENNOIA, autrice del trono classico di Uomini e Donne, torna sui social dopo gli ATTACCHI e RISPONDE alle accuse. Mario Serpa, però...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : "Insulti gravissimi rivolti alla mia persona - solo la verità rende liberi..." : E' stata un'estate movimentata per Raffaella Mennoia, autrice di programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne, Temptation Island e la versione vip del docu-reality che tornerà presto in onda su Canale 5 con la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi.Come ricordiamo, infatti, la Mennoia, ultimamente, ha ricevuto molteplici attacchi via social da ex partecipanti di Uomini e Donne come Mario Serpa e, soprattutto, ...

Gossip Uomini e Donne : Mario Serpa prende in giro Raffaella Mennoia : Mario Serpa fa il verso a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: le sue parole Dopo giorni di silenzio, Raffaella Mennoia ha preso la parola per replicare alle ultime polemiche che l’hanno vista protagonista, suo malgrado. L’autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi ha parlato di insulti gravissimi. Come è noto, questi sarebbero stati pronunciati da Mario Serpa e Teresa Cilia. La Mennoia si sta preparando per ...

Maria De Filippi fotografata in vacanza con Raffaella Mennoia (FOTO) : L'autrice e la conduttrice di 'Uomini e Donne' si frequentano anche dietro le quinte del programma di Canale 5

UeD la reazione di Serpa alle ultime dichiarazioni di Raffaella Mennoia : UeD Ieri Raffaella Mennoia, dopo 15 giorni di silenzio, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Immediata la reazione di Mario Serpa alle sue dichiarazioni Nella serata di ieri, Raffaella Mennoia, dopo essere stata in silenzio per 15 giorni, è tornata attiva sui suoi profili social. Nella fattispecie ha pubblicato diverse Instagram […] L'articolo UeD la reazione di Serpa alle ultime dichiarazioni di Raffaella ...

Uomini e Donne : dopo le polemiche - Maria De Filippi e Raffaella Mennoia passano le vacanze insieme : La bufera mediatica che ha colpito Uomini e Donne non ha scalfito l'amicizia tra la De Filippi e la sua storica autrice.

Uomini e donne nel caos - Raffaella Mennoia rompe il silenzio : Sono passate alcune settimane da quando prima Mario Serpa e poi la ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia hanno sollevato un polverone sulla trasmissione di Maria De Filippi accusando, tra le altre cose, l’autrice Raffaella Mennoia di poca trasparenza e di nascondere le magagne di alcuni protagonisti della trasmissione. Ne è seguito un botta e risposta che ha coinvolto anche altri volti legati al dating show, come Karina Cascella, ...

