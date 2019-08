Giuntoli a pranzo col procuratore di Llorente

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Ecco la notizia riportata da firenzeviola.it Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l’entourage di Fernando, ilFranck Trimboli, che ieri era stato a parlare anche col ds viola Daniele Pradè, in realtà oggi si è incontrato con il ds partenopeoe altri dirigenti del Napoli in un ristorante tra Coverciano e lo stadio Artemio Franchi proprio per parlare dell’attaccante spagnolo. L’ex Juventus quindi è sempre più vicino al ritorno in Serie A ma sponda Napoli. L'articolocoldiilNapolista.

