Fermatevi | è meglio tornare con la Lega Continua la rivolta della base dei 5

(Di sabato 24 agosto 2019) Resta alta la tensione in casa del Movimento 5 Stelle sulla possibilità di un governo con il Partito Democratico. Mentre in queste ore Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti provano a far nascere un esecutivo giallorosso, sui social militanti e simpatizzanti sono sempre più disorientati, confusi, da una crisi di governo dai risvolti imprevedibili.Scorrendo gli ultimi post pubblicati sulle pagine social dei 5 Stelle, balza agli occhi ladei ‘mai con il Pd’, pronti se mai a ricucire con la, a patto che Di Maio faccia il premier, pur di non andare al voto. Sembrano solo una minoranza ‘minoranza’ i commenti di chi, invece, non vuole più vedere Matteo Salvini e spingono per un’intesa con i Dem. Tra questi due fronti ci sono poi i fan dell’ex premier Giuseppe Conte, che immaginano “l’avvocato del popolo” di ...

