Ue: Roma indichi presto suo commissario

"La presidente eletta" von der Leyen "ha già avuto possibilità di incontrare alcuni dei candidati commissari. Prima le audizioni dei candidati avvengono e meglio è, per poter rispettare la data prevista dai Trattati del 1° di novembre" per l'insediamento del nuovo Esecutivo comunitario". Così la portavoce della Commissione Ue Andreeva a chi le chiede se sarà possibile un posticipo per l'Italia rispetto al 26 agosto,termine per indicare il proprio candidato. "Non posso fare speculazioni su cosa faranno i governi nazionali", aggiunge.(Di venerdì 23 agosto 2019)