Per Diletta Leotta lʼestate è sempre più bollente con Scardina

“Bella - Però…”. Paola Ferrari senza freni contro Diletta Leotta (e non solo) : Paola Ferrari non risparmia siluri a Diletta Leotta. La giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Proprio Simona Ventura avrebbe dovuto condurre, secondo diversi rumors, La Domenica Sportiva suscitando malumori a RaiSport perché non giornalista. La scelta è poi ricaduta su Paola Ferrari che, dunque, non le manda a dire. È ancora polemica tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. Anzi, verrebbe da dire guerra, sfida, ...

Diletta Leotta - party in piscina Per festeggiare i 28 anni : Diletta Leotta compie 28 anni e festeggia in grande stile con un party a bordo piscina a tema siciliano. Luci colorate, musica, balli sfrenati, una torta galleggiante e tanti amici: sono questi gli ingredienti che hanno reso memorabile la festa. Tra gli invitati non poteva mancare Daniele Scardina, il pugile che ha mandato ko il cuore della bella conduttrice. Diletta è sensualissima in un outfit a rete che sottolinea tutte le sue curve ...

Diletta Leotta compie 28 anni e organizza una festa suPer - : Novella Toloni La conduttrice sportiva ha festeggiato il 28esimo compleanno con una festa in piscina dove si è scatenata tra balli e giochi in acqua con gli amici e il fidanzato Daniele Scardina, il pugile che le ha rubato il cuore Diletta Leotta ha festeggiato in grande stile il suo 28esimo compleanno e non poteva essere altrimenti. Il conto alla rovescia per la festa più attesa era cominciato da giorni e suoi social la popolare ...

Diletta Leotta in bikini colpisce Scardina - i fan : 'Con lei come vincere al SuPerenalotto' : Diletta Leotta con bikini da sirenetta e Daniele Scardina con tatuaggi da macho si godono il nuovo amore al profumo di salsedine. Se sia un flirt estivo o un amore destinato a durare è ancora presto per dirlo, ma l'affiatamento tra i due sembra preludere a qualcosa di più di una semplice storia sotto l'ombrellone. Anzi, una storia a bordo di uno yacht, sotto lo sguardo ammirato dei tanti fan 'social' della sexy conduttrice....Continua a leggere

Dilettanti - stanziati 1 - 5 milioni Per chi fa giocare di più i giovani : Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest’anno sono oltre un milione e mezzo: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di Eccellenza e Promozione che sposeranno la linea verde nella stagione 2019/2020. Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel […] L'articolo Dilettanti, stanziati 1,5 milioni per chi fa giocare di più i giovani è stato realizzato da ...

Diletta Leotta nel cast di “Sette giorni Per farti innamorare” - il film di Giampaolo Morelli : La conduttrice Diletta Leotta in questi ultimi giorni è stata avvistata a Napoli, ma non per vacanza bensì per lavoro. La bella siciliana, infatti, sarà tra le protagoniste del film d'esordio di Giampaolo Morelli "Sette ore per farti innamorare", di cui sono iniziate da poco le riprese. Nel cast della pellicola anche Serena Rossi e Diana Del Bufalo.Continua a leggere

LND - Credito Sportivo e Fidicom : intesa Per lo sviluppo del calcio dilettantistico : Siglata oggi a Roma presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo la convenzione tra la banca pubblica dello Sport e la Cultura, la Lega Nazionale Dilettanti e Fidicom Garanzia al Credito 1979, per la concessione di mutui alle società e associazioni del calcio dilettantistico affiliate alla LND. Caratteristica principale dell’accordo è la possibilità di […] L'articolo LND, Credito Sportivo e Fidicom: intesa per lo sviluppo del ...

In Inghilterra espulsioni a tempo Per i dilettanti : Una novità per il calcio inglese. Dopo due anni di test, la Federazione calcistica ha deciso di introdurre una nuova regola nella stagione che sta per iniziare. Si tratta dell’espulsione temporanea. I giocatori che si renderanno responsabili di comportamenti solitamente puniti con il giallo, saranno allontanati dal campo per 10 minuti. Si inizierà ad applicarla nelle serie minori dei campionati d’Oltremanica: i dilettanti fino alla ...

Diletta Leotta in versione sexy oPeraia fa impazzire il web - : Sandra Rondini In posa sexy con tanto di casco protettivo e piccone, Diletta Leotta posa davanti alla sua casa in piena ristrutturazione mentre i suoi ammiratori si scatenano nei commenti, regalandole migliaia di like e visualizzazioni Super sexy, in body giallo aderente e jeans bianchi che lasciano poco spazio all’immaginazione, Diletta Leotta fa impazzire i social nella sua personalissima tenuta da operaia mentre, con casco ...

Dall’amore Per il pugilato alla storia con la Leotta - Scardina svela : “anche Elodie si è innamorata! E su Diletta…” : Scardina fa il duro, ma poi si ammorbidisce un po’: dalla storia con Diletta Leotta alla sua idea di pugilato Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia dell’estate: stiamo parlando di Scardina e Diletta Leotta. Il pugile italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana, che recentemente ha interrotto la sua storia con Mammì. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e non ...

Il ritorno dalla vacanza ad Ibiza è… devastante Per Diletta Leotta : si torna subito a sudare per una forma smagliante [VIDEO] : Diletta Leotta torna a faticare dopo la vacanza ad Ibiza con Scardina: durissimo allenamento col suo personal coach Dopo la vacanza in una lussuosa barca con la sua presunta nuova fiamma, il pugile Scardina, è arrivato il momento per Diletta Leotta di tornare alla vita di tutti i giorni. Rientrata a Milano, la bella giornalista siciliana si è subito messa al lavoro, faticando in palestra col suo personal trainer. Sensuale anche nella sua ...

Moro con gli occhi verdi - come il padre! Diletta Leotta allo scoPerto : Diletta Leotta non si perde d’animo. Chiusa la storia con Matteo Mammì, la bella conduttrice ha in mente un nuovo amore. Intervistata dal settimanale Gente, Diletta Leotta ha raccontato la fine della lunga relazione con il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, senza escludere categoricamente un possibile ritorno di fiamma. “È stata una scelta di entrambi – ha confessato la ventisettenne siciliana, precisando – Non amo parlare pubblicamente della ...

Diletta Leotta - indagato il direttore di Eva 3000 Per aver pubblicato le sue foto hard : FQ Magazine Michelle Hunziker: “Quando le donne si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime” Avrebbero dovuto denunciare di essere entrati in possesso di quelle foto invece, pur conoscendone l’origine illecita, avevano scelto di pubblicarle a pagina 31 del ...

Per la stupenda Diletta Leotta arriva una bellissima notizia : Momento d’oro per Diletta Leotta. La bionda e bellissima conduttrice si prepara a cimentarsi con una nuova avventura televisiva. Diletta, Daniele Battaglia e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) terranno compagnia agli spettatori di Italia1 con un frizzante programma dall’atmosfera decisamente estiva. Per Diletta Leotta, un altro passo per entrare sempre più nelle case degli italiani e nei cuori, non solo, degli appassionati di sport. La ...